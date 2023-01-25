Женщину и ее сына-четвероклассника жестоко убили и сожгли в бане

В Удмуртии мать и ее 12-летнего сына, ученика четвертого класса, жестоко убили и сожгли в бане. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылась на свои источники.

Эксперты, исследуя останки тел, пришли к выводу, что женщина и мальчик умерли от черепно-мозговых травм, после чего дело переквалифицировали в убийство. Сейчас следствие устанавливает, кто мог так расправиться с семьей.

По данным следствия, россиянка, ее гражданский муж и сын проживали в частном доме в селе . В день трагедии сожитель женщины был на работе. Известно, что при жизни потерпевшая злоупотребляла алкоголем.

Тела погибших были найдены спасателями после тушения пожара.