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Женщина жестоко избила мужа ногами, а потом переехала его на автомобиле

Женщина жестоко избила мужа ногами, а потом переехала его на автомобиле

Фото: социальные сети

В Нижнем Новгороде женщина жестоко избила ногами своего мужа, а затем переехала его на автомобиле. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Скандал между супругами произошел в ночь на 2 февраля.

Россиянка сначала несколько раз ударила мужчину ногами на улице, после чего села за руль автомобиля Chevrolet, наехала на супруга и врезалась в припаркованную рядом машину. Свидетели происшествия достали потерпевшего из-под колес, он получил травму лодыжки.

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