Женщина жестоко избила мужа ногами, а потом переехала его на автомобиле
Фото: социальные сети
В Нижнем Новгороде женщина жестоко избила ногами своего мужа, а затем переехала его на автомобиле. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Telegram-канал Ni Mash.
Скандал между супругами произошел в ночь на 2 февраля.
Россиянка сначала несколько раз ударила мужчину ногами на улице, после чего села за руль автомобиля Chevrolet, наехала на супруга и врезалась в припаркованную рядом машину. Свидетели происшествия достали потерпевшего из-под колес, он получил травму лодыжки.