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Женщина в больнице проломила череп годовалому ребенку из-за его громкого плача

Женщина в больнице проломила череп годовалому ребенку из-за его громкого плача

Фото: chelyabinsk.bezformata.com

В Чебаркуле под Челябинском полицейские задержали мать, избившую годовалого ребенка из-за его громкого плача.

В полицию заявил заведующий детским отделением районной больницы. Врачи обнаружили у маленького пациента перелом свода и основания черепа, малыша в тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

Полицейские выяснили, что накануне вечером 27-летняя мать, разозлившись из-за плача сына, сначала несколько раз ударила его, а затем с силой бросила на пол, проломив ему голову. Уточняется, что фигурантка и ее сын находились на лечении в больницу с ОРВИ.

Ее поместили в СИЗО.

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