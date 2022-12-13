Женщина в больнице проломила череп годовалому ребенку из-за его громкого плача

В Чебаркуле под Челябинском полицейские задержали мать, избившую годовалого ребенка из-за его громкого плача.

В полицию заявил заведующий детским отделением районной больницы. Врачи обнаружили у маленького пациента перелом свода и основания черепа, малыша в тяжелом состоянии перевели в реанимацию.

Полицейские выяснили, что накануне вечером 27-летняя мать, разозлившись из-за плача сына, сначала несколько раз ударила его, а затем с силой бросила на пол, проломив ему голову. Уточняется, что фигурантка и ее сын находились на лечении в больницу с ОРВИ.

Ее поместили в СИЗО.