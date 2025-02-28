Женщина ударила ножом своего двухмесячного сына, а затем попыталась свести счёты с жизнью

Вечером 26 февраля в Боровском районе Калужской области произошло ужасающее происшествие, которое потрясло местное сообщество.

40-летняя женщина совершила попытку убийства, нанеся ножевые ранения своему всего двухмесячному сыну, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

Сейчас мать и ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии. Медицинские работники делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние и спасти жизни.

Следственный комитет реагировал мгновенно, возбудив уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в ходе которых опрашиваются свидетели и назначаются необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Предполагаемые причины, побудившие женщину на такой отчаянный шаг, остаются неизвестными. Однако эксперты предполагают, что к такому поведению могли привести психическое расстройство, глубокое отчаяние или неразрешимые семейные проблемы.

Этот случай стал трагическим напоминанием о важности доступа к психологической помощи и поддержке для людей, находящихся в кризисных ситуациях. Он подчеркивает необходимость общественного внимания к вопросам психического здоровья и предотвращения подобных трагедий в будущем, сообщает kaluganews.com.