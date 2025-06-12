Женщина убила свою трёхлетнюю дочь, пытаясь изгнать из неё духов
kasheloff.ru
В Ивано-Франковской области Украины произошла трагедия, когда женщина из города Калуш убила свою трёхлетнюю дочь в ходе ритуала.
Согласно информации местных СМИ, мать подготовила ребёнка к обряду: одела в белое платье и венок, а затем на протяжении всего дня заставляла его читать магические слова, направленные на изгнание злых духов. Утром женщина утопила девочку в ванной и сняла происшествие на видео.
Подробности произошедшего сообщили в ТАСС, сообщает kazanfirst.
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