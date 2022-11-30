Женщина спалила дом с тремя родственниками внутри из-за обиды на свою мать

Жительница Кемерова из-за большой обиды на мать спалила дом с тремя родственниками, все трое погибли. Она говорит, что обида копилась долго, но убивать не хотела, планировала только напугать родственницу.

36-летняя женщина выпивала и вспомнила давние обиды на свою мать. Она решила припугнуть своих родственников. Для этого кемеровчанка подожгла шторы на выходе из жилища. В итоге дом разгорелся.

В доме были 55-летняя мать, 28-летняя сестра-инвалид и 40-летний мужчина. Сестра и мужчина погибли сразу, а мать успели довезти в больницу, где она скончалась чуть позже.

В итоге правоохранители задержали подозреваемую. Она не стала отрицать свою вину и рассказала все детали произошедшего.

Суд признал женщину виновной и приговорил к 22 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.