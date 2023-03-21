Женщина пожаловалась на садиста-сожителя в благотворительный фонд, после этого ее забили до смерти
Фото: mk.ru
В Петербурге женщину забили до смерти после того, как она пожаловалась на своего жестокого сожителя в благотворительный фонд. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Тело забитой до смерти жертвы нашли накануне на улице. Известно, что поздно вечером за сутки до этого женщина встретилась с представителем благотворительного фонда и пожаловалась, что гражданский муж сильно избивает ее.
Решается вопрос о возбуждении дела. Полиция ищет убийцу.