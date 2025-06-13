Женщина погубила свою трёхлетнюю дочь, пытаясь изгнать из неё духов

Трагедия в Украине: мать утопила дочь во время «ритуала изгнания духов»

В Ивано-Франковской области Украины произошёл шокирующий случай — женщина из города Калуш совершила убийство собственной трёхлетней дочери, проводя оккультный ритуал. По данным местных СМИ и ТАСС, женщина была уверена, что изгоняет злых духов.

Как всё произошло

Мать одела ребёнка в белое платье и венок — как элемент обряда.

В течение дня девочка повторяла «магические слова», которые ей велела говорить мать.

На следующее утро женщина утопила ребёнка в ванной, уверенная, что завершает ритуал.

Всё происходящее она записала на видео.

Следствие рассматривает мотивы, связанные с психическим расстройством и оккультными убеждениями.

Что известно о женщине

Местные источники сообщают, что ранее мать не состояла на учёте у психиатров и воспитывала дочь одна. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве малолетнего. Назначены психиатрические экспертизы.