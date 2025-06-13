Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Женщина погубила свою трёхлетнюю дочь, пытаясь изгнать из неё духов

В Калуше (Украина) мать убила трёхлетнюю дочь, ...

veved.ru

Подписаться на Дзен.канал

Трагедия в Украине: мать утопила дочь во время «ритуала изгнания духов»

В Ивано-Франковской области Украины произошёл шокирующий случай — женщина из города Калуш совершила убийство собственной трёхлетней дочери, проводя оккультный ритуал. По данным местных СМИ и ТАСС, женщина была уверена, что изгоняет злых духов.

Как всё произошло

Мать одела ребёнка в белое платье и венок — как элемент обряда.

В течение дня девочка повторяла «магические слова», которые ей велела говорить мать.

На следующее утро женщина утопила ребёнка в ванной, уверенная, что завершает ритуал.

Всё происходящее она записала на видео.

Следствие рассматривает мотивы, связанные с психическим расстройством и оккультными убеждениями.

Что известно о женщине

Местные источники сообщают, что ранее мать не состояла на учёте у психиатров и воспитывала дочь одна. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве малолетнего. Назначены психиатрические экспертизы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

12 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

служба дезинфекции от клопов одинцово

Не у нас

10 часов назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Интересное в Казани

3 дня назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

шумоизоляция потолка стоимость в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Не у нас

8 часов назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Не у нас

день назад

Священнослужители объяснили правильные традиции поминовения усопших

Не у нас

день назад

Медики обеспокоены ростом случаев кори и коклюша в России

Новости Татарстана

день назад

40 поездок в Татарстане обойдутся дороже, чем в других регионах Поволжья
Новости Татарстана
2 дня назад

На VK Fest выступят татарские артисты

Мероприятие пройдет 29 июня

Не у нас

5 минут назад

Плачущие иконы: как церковь исследует чудеса мироточения

Не у нас

15 минут назад

В Красной Поляне туристы встретили горную козу

Не у нас

20 минут назад

Российские туристы могут найти туры в Египет за 29 тысяч рублей

Не у нас

7 часов назад

Учёные обнаружили связь между взрывами сверхновых и глобальным похолоданием
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
2 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Не у нас

7 часов назад

Археологи исследуют древние следы и пытаются найти их создателя

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане снизились закупки комбайнов для сельхозпредприятий

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани проходит Всероссийский генеалогический форум «Терра.Татарстан»
В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом
Новости Татарстана
3 дня назад

В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом