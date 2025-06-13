Женщина погубила свою трёхлетнюю дочь, пытаясь изгнать из неё духов
veved.ru
Трагедия в Украине: мать утопила дочь во время «ритуала изгнания духов»
В Ивано-Франковской области Украины произошёл шокирующий случай — женщина из города Калуш совершила убийство собственной трёхлетней дочери, проводя оккультный ритуал. По данным местных СМИ и ТАСС, женщина была уверена, что изгоняет злых духов.
Как всё произошло
Мать одела ребёнка в белое платье и венок — как элемент обряда.
В течение дня девочка повторяла «магические слова», которые ей велела говорить мать.
На следующее утро женщина утопила ребёнка в ванной, уверенная, что завершает ритуал.
Всё происходящее она записала на видео.
Следствие рассматривает мотивы, связанные с психическим расстройством и оккультными убеждениями.
Что известно о женщине
Местные источники сообщают, что ранее мать не состояла на учёте у психиатров и воспитывала дочь одна. Сейчас она задержана, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве малолетнего. Назначены психиатрические экспертизы.
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