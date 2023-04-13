Россиянка, написавшая 764 доноса за год СВО, объяснила свои мотивы и цели

Российский социальный антрополог Александра Архипова рассказала о россиянке, которая написала 764 доноса за первый год СВО. По словам Архиповой, о странной особе она узнала после того, как женщина составила донос и на нее лично.

Женщина-доносчица объясняет свое "рвение" тем, что хотела бы посильнее напугать экспертов, которые дают интервью и комментарии СМИ, объявленными в РФ иноагентами.

Сама женщина говорит, что есть два вида доносчиков. Одни - пишут кляузы раз от раза, успокаиваясь, когда их обидчика наказали. Вторые - профи, которые без зарплаты старательно выискивают порочных членов общества. Себя она считает именно таким профессионалом.

При этом написание доносов отнимает много ее времени, пожаловалась россиянка. Она отсматривает часы эфирных записей, социальные сети. А секрет своего успеха она видит в генетике - ее дед в свое время был офицером НКВД.