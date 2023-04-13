Новости России
· Служба новостей

Женщина написала 764 доноса за год СВО и сейчас объяснила, зачем это сделала

Россиянка, написавшая 764 доноса за год СВО, объяснила свои мотивы и цели
Женщина написала 764 доноса за год СВО и сейчас объяснила, зачем это сделала

Фото: открытые источники

Российский социальный антрополог Александра Архипова рассказала о россиянке, которая написала 764 доноса за первый год СВО. По словам Архиповой, о странной особе она узнала после того, как женщина составила донос и на нее лично.

Женщина-доносчица объясняет свое "рвение" тем, что хотела бы посильнее напугать экспертов, которые дают интервью и комментарии СМИ, объявленными в РФ иноагентами.

Сама женщина говорит, что есть два вида доносчиков. Одни - пишут кляузы раз от раза, успокаиваясь, когда их обидчика наказали. Вторые - профи, которые без зарплаты старательно выискивают порочных членов общества. Себя она считает именно таким профессионалом.

При этом написание доносов отнимает много ее времени, пожаловалась россиянка. Она отсматривает часы эфирных записей, социальные сети. А секрет своего успеха она видит в генетике - ее дед в свое время был офицером НКВД.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

21 час назад

Может заваляться у бабушек и дедушек: Монета этого года времен СССР стоит 10 миллионов рублей

Интересное

день назад

“Вчера помидоры продавал, а сегодня людей хоронит”: основатель ритуального агентства из Казани откровенно рассказал о проблемах в похоронной сфере

профессиональная обработка плесени

Общество

день назад

«Пенсионный возраст понизят до 55/60 лет»: Пожилых людей ждет большой сюрприз уже в 2024 году

Редакция помогает

2 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

установка входной железной двери в Москве

Новости Казани

12 часов назад

В Татарстане депутат покинул заседание Госсовета во время выступления на татарском языке

Новости России

день назад

"Это ждет всех привившихся от COVID-19": открыто неожиданное свойство российской вакцины

Новости мира

день назад

"Плющит и таращит": медики по видео проанализировали, чем серьезно болен украинский президент Зеленский

Новости России

день назад

Кадры, от которых захватывает дух: два русских бойца бросились на толпу ВСУ-шников

Новости Казани

15 часов назад

Сначала изнасиловал сам, а потом шваброй: ревнивый муж приехал в Казань и отомстил любовнику своей супруги
Новости Казани
15 часов назад

Названа новая дата общегородского субботника в Казани в апреле 2023 года

Названа новая дата общегородского субботника в Казани в апреле 2023 года

Новости России

18 минут назад

Женщина написала 764 доноса за год СВО и сейчас объяснила, зачем это сделала

Редакция помогает

день назад

6 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

Новости России

час назад

Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных в РФ и электронных повестках, теперь слово за Путиным

Новости мира

2 часа назад

Слитые в Сеть секретные документы Пентагона содержали план действий США на случай смерти Путина: что они придумали?
ФК "Рубин" меняет тренера: официально объявлено об отставке Юрия Уткульбаева
Спортивные новости Казани
13 часов назад

ФК "Рубин" меняет тренера: официально объявлено об отставке Юрия Уткульбаева

Новости России

10 часов назад

В Кремле потребовали проверить кадры с обезглавливанием украинского военного: "Безусловно, это ужасные кадры"

Новости Казани

11 часов назад

"Посмотрите, чего город лишился": жители Казани считают реконструкцию речпорта причиной уничтожения уникального речного вокзала

Новости Казани

11 часов назад

В Татарстане будут изменены маршруты и расписание движения пригородных поездов
15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Редакция помогает
5 дней назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани