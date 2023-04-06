"МК": Жена раненого в СВО бойца ВС РФ забрала выплаты мужа и сбежала

Российский мобилизованный боец Иван Хабин попал в страшную историю. Мужчина получил тяжелое ранение, а его жена перевела на себя все выплаты мужа, взяла ребенка, подала на развод и сбежала.

Об этом пишет "МК".

До мобилизации мужчина работал обычным электромехаником. Осенью прошлого года его призвали, и он, как большинство других мужчин, передал супруге свой мобильный телефон и дал доступ к приложениям банка. Сам взял в зону СВО простенький, кнопочный.

Через два месяца Иван попал под массированный обстрел, был ранен в бедро, попал в госпиталь.

За участие в СВО мужчина получил выплату в 800 тысяч рублей, и 3 миллиона начислили за ранение. Все забрала супруга. Теперь Иван остался почти инвалидом, без семьи, без копейки.

"Когда я узнал о том, что она сделала, то попросил возвратить мне половину зарплаты из перечисленной на мой счет и в полном объеме социальную выплату, но она ответила отказом. А 20 марта вообще исчезла в неизвестном направлении вместе с ребенком. И я не знаю, где они, что с ними", — рассказывает мужчина.

Он обратился к полицейским в Екатеринбурге, чтобы помогли найти супругу и деньги. Однако правоохранители сказали, что дело это - семейное, и жена имеет право распоряжаться деньгами мужа. Ему посоветовали идти в суд.