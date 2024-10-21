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Жена Панкратова-Чёрного опровергла информацию о нахождении артиста в больнице

Александр Панкратов-Чёрный, известный российски...

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Александр Панкратов-Чёрный, известный российский актёр и режиссёр, полон сил и энергии, несмотря на недавнюю операцию на руке. Его жена Юлия подтверждает, что артист чувствует себя хорошо и продолжает активно участвовать в культурной жизни страны.

"Александр находится в прекрасной форме и полон творческих планов. Ежедневно у нас спектакли, и он не пропускает ни одного. Кроме того, его ждут съёмки и гастроли," – делится Юлия. Это заявление стало своевременным ответом на опасения поклонников после сообщений о хирургическом вмешательстве.

Александр Панкратов-Чёрный известен своей работой в таких культовых фильмах, как «Мы из джаза», «Жестокий романс» и «Батальоны просят огня». Он также запомнился зрителям по ролям в «Зимнем вечере в Гаграх», «Курьере», «Небесах обетованных», «Ширли-мырли» и экранизации «Мастера и Маргариты». Его вклад в отечественное кино и театр неоценим, а талант и профессионализм позволяют оставаться востребованным в самых разнообразных проектах.

Таким образом, несмотря на временные трудности, Александр Панкратов-Чёрный продолжает вдохновлять своей энергией и преданностью искусству, подтверждая статус народного артиста России не только титулом, но и неустанной работой на благо российской культуры, пишет ТАСС.

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