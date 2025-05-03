Зеленский запугивает терактом: Собрался бить по параду Победы в Москве

Зеленский дал понять: парад Победы в Москве может оказаться под угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих недавних заявлений допустил, что 9 Мая в России может не пройти без инцидентов. Он отметил, что российская сторона справедливо обеспокоена судьбой парада Победы в условиях продолжающегося конфликта, пишет "Царьград".

Зеленский дал понять, что Москва должна учитывать военную обстановку и согласиться на прекращение огня. При этом он подчеркнул: беспокойство по поводу возможных угроз во время празднования — вполне оправдано.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести перемирие с 8 по 11 мая в честь Дня Победы. Кроме того, российская сторона выразила готовность к переговорам без предварительных условий. Однако Украина на это не согласилась. Владимир Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии и тоже без предварительных условий, но с более широким временным охватом.

Как считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, короткая пауза в боевых действиях не даёт украинским силам ни времени на перегруппировку, ни возможности получить вооружение от союзников. По мнению Рогова, именно поэтому Киев отверг предложение — к тому же, такая передышка не даёт возможности повлиять на проведение парада 9 мая.