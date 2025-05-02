Зеленский заговорил о теракте: Собрался бить по параду Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью прокомментировал ситуацию с возможным проведением парада Победы в Москве, отметив, что российская сторона "имеет причины для беспокойства". По его словам, пока продолжаются боевые действия, России стоит сосредоточиться на прекращении огня.

В ответ на предложение Владимира Путина о трёхдневном перемирии с 8 по 11 мая, украинская сторона заявила, что этого недостаточно и предложила вариант с более длительным — 30-дневным — прекращением огня.

По мнению главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, отказ от короткого перемирия может быть связан с тем, что столь ограниченный срок не позволит украинским силам существенно изменить ситуацию на фронте. В то же время, перемирие ограничивает любые активные действия с обеих сторон, включая возможные удары.

Российская сторона заявила о готовности к переговорам без предварительных условий. Украина, в свою очередь, настаивает на ряде требований, включая расширенные сроки перемирия и международные гарантии, пишет Царьград.