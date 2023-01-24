Зеленский, забыв о кувалде "Вагнера", обратился с просьбой к ЦРУ убить Евгения Пригожина

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США с просьбой об убийстве основателя и руководителя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По словам Рогова, возможное покушение на Пригожина обсуждалось во время визита руководства ЦРУ Уильяма Бернса в Киев на минувшей неделе. Тонкости деликатной беседы Зеленского с Бернсом выдало окружение украинского лидера.

"Пригожин эффективен, его убийство более чем логично с учетом информационной составляющей, с учетом того, как они прокачивают свои победы. (...) Самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит", — заключил собеседник агентства.

Новость вызвала недоумение в России, многие отметили, что Зеленский, похоже, забыл о существовании фирменной "вагнеровской" кувалды, которой Пригожин решает подобные "деликатные" проблемы.