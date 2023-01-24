Новости России
· Служба новостей

Зеленский, забыв о кувалде "Вагнера", обратился с просьбой к ЦРУ убить Евгения Пригожина

Зеленский, забыв о кувалде "Вагнера", обратился с просьбой к ЦРУ убить Евгения Пригожина

Фото: argumentiru.com

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США с просьбой об убийстве основателя и руководителя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По словам Рогова, возможное покушение на Пригожина обсуждалось во время визита руководства ЦРУ Уильяма Бернса в Киев на минувшей неделе. Тонкости деликатной беседы Зеленского с Бернсом выдало окружение украинского лидера.

"Пригожин эффективен, его убийство более чем логично с учетом информационной составляющей, с учетом того, как они прокачивают свои победы. (...) Самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит", — заключил собеседник агентства.

Новость вызвала недоумение в России, многие отметили, что Зеленский, похоже, забыл о существовании фирменной "вагнеровской" кувалды, которой Пригожин решает подобные "деликатные" проблемы.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Из бедной семьи - пожалуйте в зону: в школах Татарстана МВД и Минобраз начали делить детей на касты

Редакция помогает

день назад

Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев

Новости России

день назад

"Надо поменять мужиков на передовой": военкор Сладков заявил, что он уверен в проведении второй волны мобилизации в России

Новости Казани

22 часа назад

Нетипичный зимний "сюрприз": синоптики рассказали о странном для зимы погодном явлении, которое придет в Татарстан 24 января

Редакция помогает

2 дня назад

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Профи - курсы +по литературе подготовка +к егэ

Новости мира

8 часов назад

РИА "Новости": Армии стран Европы уже готовятся к вторжению на территорию России

Новости России

день назад

«Магазинов больше не будет»: «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли новое решение для всех россиян

Новости России

8 часов назад

Министр обороны РФ Шойгу сделал важное распоряжение о мобилизации

Новости Казани

23 часа назад

"Большие потери": Депутат-доброволец из Татарстана Шарафиев рассказал, какой ценой ВС РФ отстояли Авдеевское направление в зоне СВО
Новости Казани
2 часа назад

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Новости России

час назад

Зеленский, забыв о кувалде "Вагнера", обратился с просьбой к ЦРУ убить Евгения Пригожина

Редакция помогает

день назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

Новости Казани

3 часа назад

Юрист из Казани Хромин разъяснил, почему в России до сих пор не подписан указ о завершении мобилизации

Новости мира

4 часа назад

Уволившийся из Офиса президента Зеленского Арестович назвал украинский гимн "источником национальной катастрофы"
"А завтра родину продаст!": житель Казани отправлял в США предметы боевой экипировки ВС РФ

Новости Казани

5 часов назад

52 жителя Татарстана получили Ордена Мужества за подвиги в ходе военной спецоперации на Украине

Новости Казани

5 часов назад

Был арестант, стал "музыкант": житель Казани рассказал, как ЧВК "Вагнер" вербует заключенных в зонах

Новости России

8 часов назад

ЗАГС в российском регионе зарегистрировал брак между отцом и дочерью
Опрос показал, какие девушки на самом деле привлекают казанских мужчин