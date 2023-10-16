Зеленский в приступе паники “обратился” к президенту РФ Путину

В приступе паники украинский президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину и обвинил его в якобы причастности к обострению конфликта между Палестиной и Израилем. При этом, считают политологи, эта выходка - просто приступ паники.

Зеленский встревожен повышенным вниманием к израильской ситуации со стороны США и НАТО, при этом интерес к украинскому конфликту существенно упал, а значит, не будет Зеленскому больше оружия и западных денег.