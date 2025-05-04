Зеленский прокомментировал подготовку России к параду 9 Мая и затронул тему перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из недавних выступлений упомянул возможное влияние боевых действий на проведение парада Победы в Москве. По его словам, Россия должна быть обеспокоена текущей ситуацией на фронте и рассматривать возможность прекращения огня.

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил Зеленский.

Эти слова прозвучали на фоне ранее объявленного Кремлём трёхдневного перемирия, которое должно действовать с 8 по 11 мая. Россия также заявила о своей готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Позиции сторон по поводу перемирия

Киев, в свою очередь, предлагает 30-дневное прекращение огня, что по факту отклоняет текущую российскую инициативу. Согласно мнению члена Общественной палаты РФ Владимира Рогова, украинская сторона не заинтересована в кратковременном перемирии, поскольку за три дня невозможно провести значимую перегруппировку войск или получить крупную помощь извне.

Кроме того, по словам Рогова, перемирие может помешать потенциальным военным действиям, направленным на дестабилизацию мероприятий, приуроченных к 9 мая, что традиционно считается важной датой в России, пишет Царьград.