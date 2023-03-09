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Зеленский созвал экстренное совещание с представителями силовых структур после "удара возмездия" ВС РФ

Владимир Зеленский созвал экстренное совещание после российского "удара возмездия"
Зеленский созвал экстренное совещание с представителями силовых структур после "удара возмездия" ВС РФ

Фото: открытые источники

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел срочное совещание с представителями всех силовых структур страны и правительства из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате обстрелов.

Отмечается, что на совещании присутствовали представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), МВД, СБУ, "Укроборонпрома", Генштаба, Главного управления разведки (ГУР), Службы внешней разведки.
Зеленский отметил, что основная задача сейчас - защитить энергоинфраструктуру и обеспечить восстановление электроснабжения.

В Минобороны РФ заявили о нанесении удара возмездия за теракт в Брянской области.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Луцке и других городах, с ночи по всей стране была объявлена воздушная тревога. В результате ракетных ударов повреждены три теплоэлектростанции, в нескольких городах нет электричества и воды. Из-за обесточивания путей задержаны 15 поездов украинской железной дороги. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, всего над Украиной пролетела 81 ракета.

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