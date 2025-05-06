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Зеленский обиделся на европейских политиков: упомянул Россию и Красную площадь

Президент Украины Владимир Зеленский выразил не...

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Что сказал Зеленский

Президент Украины резко высказался в адрес некоторых европейских политиков, заявив:

«Их действия идут вразрез с интересами Украины. Они тормозят наше вступление в ЕС, а сами стремятся попасть на парад в Москве».

Заявление передал источник издания «Обозреватель».

О ком может идти речь

По данным источника, речь идёт о двух политиках:

  • Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии
  • Роберт Фицо — премьер-министр Словакии

Оба ранее выступали против ускоренного вступления Украины в ЕС.

При этом Фицо открыто заявлял, что планирует поехать в Москву на торжества ко Дню Победы 9 мая.

Контекст и реакция

Словакия и Венгрия традиционно занимают более осторожную позицию по отношению к России

Подобные визиты воспринимаются в Киеве как дiplоматический жест, ослабляющий европейскую солидарность с Украиной

Зеленский считает, что личные политические интересы этих лидеров ставят под угрозу принципы ЕС

Что это означает для Украины

Возможный визит Фицо и Орбана в Москву:

  • может усугубить дипломатическую изоляцию Киева в ряде направлений
  • усложнит переговоры по евроинтеграции, где важны голоса всех стран-членов
  • показывает раскол в ЕС по вопросу политики в отношении России

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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