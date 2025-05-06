Зеленский обиделся на европейских политиков: упомянул Россию и Красную площадь

Что сказал Зеленский

Президент Украины резко высказался в адрес некоторых европейских политиков, заявив:

«Их действия идут вразрез с интересами Украины. Они тормозят наше вступление в ЕС, а сами стремятся попасть на парад в Москве».

Заявление передал источник издания «Обозреватель».

О ком может идти речь

По данным источника, речь идёт о двух политиках:

Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии

Роберт Фицо — премьер-министр Словакии

Оба ранее выступали против ускоренного вступления Украины в ЕС.

При этом Фицо открыто заявлял, что планирует поехать в Москву на торжества ко Дню Победы 9 мая.

Контекст и реакция

Словакия и Венгрия традиционно занимают более осторожную позицию по отношению к России

Подобные визиты воспринимаются в Киеве как дiplоматический жест, ослабляющий европейскую солидарность с Украиной

Зеленский считает, что личные политические интересы этих лидеров ставят под угрозу принципы ЕС

Что это означает для Украины

Возможный визит Фицо и Орбана в Москву: