Зеленский обиделся на европейских политиков: упомянул Россию и Красную площадь
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Что сказал Зеленский
Президент Украины резко высказался в адрес некоторых европейских политиков, заявив:
«Их действия идут вразрез с интересами Украины. Они тормозят наше вступление в ЕС, а сами стремятся попасть на парад в Москве».
Заявление передал источник издания «Обозреватель».
О ком может идти речь
По данным источника, речь идёт о двух политиках:
- Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии
- Роберт Фицо — премьер-министр Словакии
Оба ранее выступали против ускоренного вступления Украины в ЕС.
При этом Фицо открыто заявлял, что планирует поехать в Москву на торжества ко Дню Победы 9 мая.
Контекст и реакция
Словакия и Венгрия традиционно занимают более осторожную позицию по отношению к России
Подобные визиты воспринимаются в Киеве как дiplоматический жест, ослабляющий европейскую солидарность с Украиной
Зеленский считает, что личные политические интересы этих лидеров ставят под угрозу принципы ЕС
Что это означает для Украины
Возможный визит Фицо и Орбана в Москву:
- может усугубить дипломатическую изоляцию Киева в ряде направлений
- усложнит переговоры по евроинтеграции, где важны голоса всех стран-членов
- показывает раскол в ЕС по вопросу политики в отношении России
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