Зеленский обиделся на европейских политиков: он упомянул Россию и Красную площадь

Президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление, в котором обвинил отдельных европейских лидеров в подрыве интересов Украины и стремлении к дипломатическому сближению с Россией.

По данным издания «Обозреватель», его слова прозвучали в частной беседе, но быстро стали достоянием общественности.

«Их действия идут вразрез с интересами Украины. Они тормозят наше вступление в ЕС, а сами стремятся попасть на парад в Москве», — заявил Зеленский.

О ком может идти речь

Источник издания указывает, что Зеленский имел в виду:

Виктора Орбана — премьер-министра Венгрии

Роберта Фицо — премьер-министра Словакии

Оба политика ранее:

выступали против ускоренного вступления Украины в ЕС

открыто выражали осторожное отношение к антироссийским санкциям

призывали к переговорам с Москвой, в отличие от позиции большинства стран-членов ЕС

Особенно резонансным стало заявление Фицо о планах посетить Москву 9 мая на праздничные мероприятия ко Дню Победы.

Контекст и реакция

Венгрия и Словакия традиционно занимают более умеренную или нейтральную позицию по отношению к России

Такие визиты воспринимаются Киевом как ослабление единства ЕС

Зеленский считает, что личные интересы отдельных лидеров могут вредить европейской солидарности

По мнению украинской стороны, подобные шаги — дипломатические сигналы, которые усложняют и без того тяжёлые переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Последствия для Украины и ЕС

Возможный визит Орбана и Фицо в Москву может:

Усилить раскол в Европейском союзе по вопросу отношений с Россией

Замедлить процедуру евроинтеграции Украины, где требуется согласие всех стран-участниц

Привести к новому витку дипломатического напряжения между Киевом и отдельными европейскими столицами

Заявление Зеленского стало не просто эмоциональной реакцией, а политическим сигналом: Украина ожидает единства и конкретной поддержки от своих европейских партнёров — особенно в момент, когда на кону стоит её международное будущее.