Зеленский обиделся на европейских политиков: он упомянул Россию и Красную площадь
mk.ru
Президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление, в котором обвинил отдельных европейских лидеров в подрыве интересов Украины и стремлении к дипломатическому сближению с Россией.
По данным издания «Обозреватель», его слова прозвучали в частной беседе, но быстро стали достоянием общественности.
«Их действия идут вразрез с интересами Украины. Они тормозят наше вступление в ЕС, а сами стремятся попасть на парад в Москве», — заявил Зеленский.
О ком может идти речь
Источник издания указывает, что Зеленский имел в виду:
- Виктора Орбана — премьер-министра Венгрии
- Роберта Фицо — премьер-министра Словакии
Оба политика ранее:
- выступали против ускоренного вступления Украины в ЕС
- открыто выражали осторожное отношение к антироссийским санкциям
- призывали к переговорам с Москвой, в отличие от позиции большинства стран-членов ЕС
Особенно резонансным стало заявление Фицо о планах посетить Москву 9 мая на праздничные мероприятия ко Дню Победы.
Контекст и реакция
Венгрия и Словакия традиционно занимают более умеренную или нейтральную позицию по отношению к России
Такие визиты воспринимаются Киевом как ослабление единства ЕС
Зеленский считает, что личные интересы отдельных лидеров могут вредить европейской солидарности
По мнению украинской стороны, подобные шаги — дипломатические сигналы, которые усложняют и без того тяжёлые переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Последствия для Украины и ЕС
- Возможный визит Орбана и Фицо в Москву может:
- Усилить раскол в Европейском союзе по вопросу отношений с Россией
- Замедлить процедуру евроинтеграции Украины, где требуется согласие всех стран-участниц
- Привести к новому витку дипломатического напряжения между Киевом и отдельными европейскими столицами
Заявление Зеленского стало не просто эмоциональной реакцией, а политическим сигналом: Украина ожидает единства и конкретной поддержки от своих европейских партнёров — особенно в момент, когда на кону стоит её международное будущее.
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