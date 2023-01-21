В Херсоне увеличивается количество жителей города, с надеждой ожидающих возвращения города под контроль ВС Российской Федерации, об этом пишет "МК".

По словам местных жителей, киевская власть, которая временно контролирует Херсон, не проявляет ни малейшей заботы о жителях, а также постоянно устраивает репрессии, фильтрации и проверки.

Цены растут, в аптеках нет медикаментов, никто не платит пособия, пенсии, везде царит полный страх и хаос.

"В общем, не жизнь, а сплошное мучение, вздыхают херсонцы", — сообщает источник.

Что же касается "ждунов", которые украинскими флагами встречали ВСУ, когда российские военные покинули город, то они уже тоже все поняли, говорят местные - помахали флагами и начали уезжать из города, поскольку опасаются, что скоро "русские вернутся". Ощущение скорых перемен витает в воздухе.