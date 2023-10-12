Ждите денег: россиянам на карты поступит новая путинская выплата 11 300 рублей

Ряд СМИ и пабликов заявили о появлении в стране совершенно нового единовременного пособия в размере 11 тысяч рублей для россиян в возрасте от 20 до 79 лет.

По словам финансиста Валерия Попова, многие паблики представили это как единовременное пособие от Путина, путинская выплата, о которой "указ уже подписан".

Информация о пособии действительности не соответствует, сказал Попов. О размере выплат он сказал, что за основу при создании фейка взяли единое пособие для детей.

Два года назад ПФР действительно платил 11 300 рублей, но сейчас размер выплаты вырос и отвечает за нее СФР.