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"Ждет настоящий потоп": синоптики обещают с 1 июня бесконечные дожди. На теплое лето надежды нет

Синоптики постоянно меняют свои прогнозы, получая всё новые и новые данные во время своих наблюдений.

Сергей Максимов

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Синоптики постоянно меняют свои прогнозы, получая всё новые и новые данные во время своих наблюдений.

Дело усугубляется тем, что предстоящее лето крайне нестабильно, и поэтому установить раз и навсегда точный прогноз представляется довольно сложным. Тем не менее, специалисты вполне способны выявить определенные тенденции уже наступившего лета, и благодаря этому вносят хоть сколько-нибудь предопределенности и предсказуемости, давая возможность основательнее подойти к планированию лета.

Этим летом в различных частях России, включая области Тульскую, Московскую, Рязанскую и Владимирскую, прогнозируются частые дожди, а также резкие перепады температуры. Аналогичные атмосферные явления ожидаются и в Северо-Западном ФО, а также на юге России, в УФО и ПФО. В Дальневосточном и Сибирском ФО также прогнозируется нестабильная погода с сильными ветрами, резкими температурными колебаниями и изобилием осадков. Нестабильность погоды не минует и Северо-Кавказский ФО.

В предстоящем летнем сезоне важно быть готовым к неожиданным изменениям погоды, которые прогнозируются синоптиками в основных регионах России. Жителям страны придется проявить гибкость в своих планах, тщательно следить за прогнозами, сообщает PROGOROD62.

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