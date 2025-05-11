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· 16+ · Полина Модестова

Ждём вихрь перемен: кого в мае 2025 года ждет смена работы или переезд — таро-гороскоп

Тарологи сделали расклад для Близнецов — и выпа...

tgstat.ru

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Тарологи сделали расклад для Близнецов — и выпала карта «Смерть». Но бояться не стоит: это не про физический исход, а про глубокие перемены, которые вот-вот войдут в вашу жизнь.

Настал момент отпустить прошлое и освободиться от всего, что давно отжило. Время обновления, когда нужно оставить старое позади и дать место новому. Карты показывают: впереди у Близнецов белая полоса и период возрождения.

В ближайшие недели вас ждут важные события — как в личной, так и в материальной сфере. Для некоторых эти перемены будут судьбоносными: может измениться работа, место жительства или даже семейное положение.

Кто-то завершит болезненные отношения, а кто-то, наоборот, начнет новый жизненный этап, создав семью. Что бы ни происходило — все эти перемены приведут к лучшему.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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