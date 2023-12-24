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Ждать свадьбу или расставание? Полнолуние 27 декабря перевернет личную жизнь трех знаков зодиака

Ждать свадьбу или расставание? Полнолуние 27 декабря перевернет личную жизнь трех знаков зодиака

balabolkina.ru

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27 декабря наступит полнолуние, которое принесет существенные изменения в жизни трех знаков зодиака. Некоторые решатся на беременность, другие переедут, а третьи примут решение о свадьбе. Гороскоп с подробностями об изменениях опубликован на сайте wday.ru.

Овнам стоит готовиться к важному решению, связанному с переездом, арендой жилья или покупкой недвижимости, во время полнолуния. Также возможно семейное событие, которое соберет всех за одним столом и принесет откровение или откроет семейную тайну.

Во время полнолуния Козероги будут стоять перед выбором между прошлым и будущим, между желаниями партнера и собственными стремлениями. Это может вызвать противоречивые чувства, но они скорее всего не будут обсуждать это с кем-то.

Козерогам следует принести важное решение о свадьбе или разводе во время полнолуния. Выбор, который они сделают, будет влиять на их место жительства в 2024 году и на будущее их жизни. Вероятно, 27 декабря их партнер поделится важным решением и станет для них психологическим открытием. В этот день Козероги будут особенно чувствительны и смогут обсудить все, что их беспокоит.

Во время полнолуния партнер Рыб может поделиться откровением, способным изменить их отношения. Важно осознавать, что у них есть целый год, чтобы решить с кем они хотят связать свою жизнь, так как свадьба уже грозит им в следующем году. Кроме того, представители знака могут узнать о беременности или сами решить завести ребенка, 27 декабря.

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