Лавров объяснил значение своей фразы "Ждать осталось недолго" о США

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что означает сказанная им фраза "Ждать осталось недолго". Так он прокомментировал будущие отношения Москвы и США.

Фраза показалась многим двойственное и тревожной. Лаврову пришлось объясниться. По его словам, он имел в виду то, что "правда скоро восторжествует".

"Слово "недолго", может быть применимо к различным временным отрезкам, но в историческом плане точно [осталось] недолго", — отметил Лавров.

Лавров признает, что отношения РФ и США накалены до предела, но в будущем, надеется он, у США "проснется разум", и диалог между странами станет возможным.

