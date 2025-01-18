Ждала мужа, чтобы вынести труп дочери: завершилось дело матери, зарубившей малышку топором

В Курагинском районе завершилось расследование уголовного дела, связанного с убийством ребенка. Обвиняемой стала местная жительница, которая в состоянии алкогольного опьянения жестоко расправилась с собственной дочерью в июне 2024 года. Об этом сообщает следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следствие установило, что женщина, действуя под влиянием алкоголя, решила отомстить своему мужу за предполагаемую неверность. В ходе ссоры она сначала нанесла одному из своих детей удар ножом в шею, а затем, взяв топор, совершила несколько ударов по голове и шее старшей дочери, что привело к ее мгновенной смерти. Младший ребенок, несмотря на полученные травмы, выжил и был госпитализирован.

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость женщины. Выяснилось, что за несколько месяцев до происшествия она начала злоупотреблять алкоголем. На данный момент обвиняемая находится под арестом, а дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Это ужасающее событие вызвало широкий резонанс в обществе, подчеркивая острую проблему алкогольной зависимости и семейного насилия. Власти рассматривают меры по усилению контроля за подобными случаями и предотвращению трагедий в будущем, пишет kazanfirst.ru.