Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ждала мужа, чтобы вынести труп дочери: завершилось дело матери, зарубившей малышку топором

В Курагинском районе завершилось расследование ...

obruchev.mos.ru

Подписаться в Telegram

В Курагинском районе завершилось расследование уголовного дела, связанного с убийством ребенка. Обвиняемой стала местная жительница, которая в состоянии алкогольного опьянения жестоко расправилась с собственной дочерью в июне 2024 года. Об этом сообщает следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следствие установило, что женщина, действуя под влиянием алкоголя, решила отомстить своему мужу за предполагаемую неверность. В ходе ссоры она сначала нанесла одному из своих детей удар ножом в шею, а затем, взяв топор, совершила несколько ударов по голове и шее старшей дочери, что привело к ее мгновенной смерти. Младший ребенок, несмотря на полученные травмы, выжил и был госпитализирован.

Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость женщины. Выяснилось, что за несколько месяцев до происшествия она начала злоупотреблять алкоголем. На данный момент обвиняемая находится под арестом, а дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Это ужасающее событие вызвало широкий резонанс в обществе, подчеркивая острую проблему алкогольной зависимости и семейного насилия. Власти рассматривают меры по усилению контроля за подобными случаями и предотвращению трагедий в будущем, пишет kazanfirst.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

13 часов назад

Необходимость или маркетинг? Врач из Казани объяснил, что скрывается за проблемами с прикусом и как это влияет на здоровье

Новости России

день назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников

откуда могут быть клопы

Лонгриды

день назад

Стоимость взлетела до небес: что происходит с ценами на продукты в Казани

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год выполнило диагностику более 7 тыс. км трубопроводов

прокол носа цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

12 часов назад

Министр финансов Татарстана ушёл со своего поста

Новости Татарстана

5 часов назад

На трассе Зеленодольск–Казань случилось массовое ДТП

Новости Татарстана

день назад

Мэр Бугульмы Закиров потратил более 35 миллионов рублей в зарубежных бутиках

Новости Казани

день назад

В казанском оздоровительном центре "Дуслык" отравились 30 детей

Новости Татарстана

день назад

По делу о «раскулачиванию» мэра Бугульмы Закирова допросили свидетеля
Новости Казани
11 часов назад

В Казани могут появиться еще четыре платные дороги по ГЧП

Министр транспорта Республики Татарстан Фарит Х...

Новости Татарстана

47 минут назад

«Ак Барс-Динамо» уступило команде в Кирове в Суперлиге по хоккею с мячом

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцам напомнили о штрафах за езду с недействительными водительскими правами

Новости Казани

час назад

Лыжницы Фалеева и Терентьева получили возможность побороться в четвертьфинале спринта

Новости Татарстана

час назад

«Синтез» получил второй проигрыш в ватерпольной Суперлиге
Стали известны подробности нападения отца на сы...
Новости Татарстана
день назад

Стали известны подробности нападения отца на сына в Челнах

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане производство молока повысилось на 6% за прошлый год

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане откроют 100 купелей на Крещение, как и в прошлом году

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане за неделю выросли в цене курица, говядина и свекла
Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани