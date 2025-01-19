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Ждала мужа, чтобы показать труп дочери: подошло к завершению дело матери, зарубившей малышку топором

Завершено следствие по уголовному делу против ж...

obruchev.mos.ru

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Следственные органы Красноярского края и Республики Хакасия завершили расследование ужасающего происшествия, которое произошло 25 июня 2024 года в Курагинском районе. Местная жительница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершила убийство своей младшей дочери, мотивированная неконтролируемой яростью из-за подозрений в неверности своего мужа.

Описание происшествия:

По данным следствия, в тот роковой вечер женщина, употреблявшая алкоголь, взяла в руки нож и топор, сначала ранив старшую дочь, а затем жестоко убив младшую. Первоначально она нанесла старшей дочери удар ножом в область шеи, затем, забрав младшую из комнаты, нанесла ей несколько ударов топором по голове и шее, что привело к мгновенной смерти ребенка.

Результаты экспертизы и текущее состояние дела:

Медико-криминальная экспертиза подтвердила, что обвиняемая была в состоянии полной вменяемости в момент совершения преступления. Исследования также показали, что женщина начала употреблять алкоголь за несколько месяцев до инцидента. На данный момент она содержится под стражей, и уголовное дело было отправлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Общественное восприятие и меры предотвращения:

Это дело вызвало серьезные дебаты в обществе по поводу проблем алкогольной зависимости и семейного насилия. Такие случаи акцентируют внимание на необходимости усиленных мер по защите детей и борьбе с алкоголизмом. Ожидается, что правительство примет дополнительные меры по укреплению социальной поддержки для семей, а также улучшению программ реабилитации для лиц с алкогольной зависимостью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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