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Зазнавшегося Цзю уничтожил на ринге парень из России

Тимофей Цзю, сын знаменитого боксера Константин...

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Тимофей Цзю, сын знаменитого боксера Константина Цзю, столкнулся с серьезными трудностями в своей карьере после поражения американцу Себастьяну Фундору. Его последний бой с Бахрамом Муртазалиевым, который обернулся зверским избиением, ставит под вопрос его дальнейшее участие в большом боксе.

Карьера Тимофея Цзю до встречи с Фундорой была безукоризненной: 24 боя, 24 победы и титул чемпиона по версии WBO. Однако бой с Фундорой, где Цзю с трудом видел через кровь, закончился раздельным решением судей в пользу американца. Это поражение не остановило Цзю, который заявил о своих амбициях вернуться и завоевать все пояса в своей весовой категории.

Его следующий оппонент, непобедимый Бахрам Муртазалиев, оказался суровым испытанием. Муртазалиев, имея рекорд 22-0, уже на старте боя показал свое превосходство. Тимофей, несмотря на присутствие отца на бое, не смог адекватно противостоять и уже в первом раунде стал жертвой жестоких ударов.

Второй раунд ознаменовался тройным нокдауном для Цзю, после которого бой мог быть остановлен. Третий раунд не принес изменений: Тимофей снова оказался на канвасе, и его команда была вынуждена бросить полотенце, чтобы спасти боксера от дальнейших повреждений.

После боя Бахрам Муртазалиев был скромен в победе: "Не думал, что так быстро остановлю соперника. Это было предопределено свыше. Мы долго шли к этому результату с тренером, и одна из наших комбинаций сработала идеально."

Для Тимофея Цзю, представителя великой боксерской династии, это поражение стало серьезным ударом. Возможности для возвращения на вершину кажутся все более туманными. Для Муртазалиева же, напротив, открываются новые горизонты и крупные бои в будущем, пишет news.sportbox.ru.

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