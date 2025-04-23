Заворачиваем фарш в лаваш — и сажаем на шампур: все майские праздники едим исключительно эту вкусняшку, про шашлык и думать забыли
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Надоели традиционные шашлыки? Попробуйте приготовить на мангале сочный и ароматный лаваш с фаршем.
Это не только простое, но и оригинальное блюдо, которое станет отличной альтернативой шашлыку. Лаваш с фаршем получится невероятно вкусным, ароматным и обязательно понравится всем, кто ценит необычные блюда на свежем воздухе. Пикник с этим рецептом точно станет незабываемым!
Ингредиенты:
- Лаваш: 1 шт.
- Фарш (свинина или говядина): 500 г
- Лук: 1/2 шт.
- Чеснок: 4 зубчика
- Специи, зелень: по вкусу
Приготовление:
- Подготовка фарша: Тщательно смешайте фарш с мелко нарезанным луком, измельченным чесноком, рубленой зеленью и любимыми специями. Оставьте фарш мариноваться на 30 минут, чтобы он впитал все ароматы.
- Заполнение лаваша: Равномерно распределите фарш по поверхности лаваша, оставив небольшие поля по краям.
- Скручивание рулета: Аккуратно сверните лаваш в рулет, тщательно склеив края. Плотно оберните рулет пищевой пленкой, чтобы он не раскрылся во время готовки.
- Пропитка: Оставьте рулет при комнатной температуре на 30 минут, чтобы лаваш пропитался ароматами мяса и специй.
- Нарезка: Нарежьте рулет на небольшие кусочки (по 3-4 см), чтобы удобно нанизывать их на шампуры.
- Обжарка: Нанижите нарезанные кусочки на шампуры, смажьте растительным маслом, чтобы они не прилипли. Обжаривайте на мангале на среднем огне около 15 минут, постоянно переворачивая шашлычки, чтобы они равномерно подрумянились.
Совет: Чтобы шашлык был особенно сочным, можно добавить немного сливочного масла в фарш или смазать лаваш оливковым маслом перед запеканием.
Сочный и ароматный лаваш с фаршем на мангале готов! Подавайте с зеленью и соусами по вкусу. Такой шашлык станет отличным дополнением к любому пикнику, сообщает progorodsamara.
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