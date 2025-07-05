Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защищаем урожай подкормкой в июле
kasheloff.ru
Июль — это период, когда у томатов активно начинают формироваться завязи и начинается цветение. Для того чтобы растения получили все необходимые питательные вещества для полноценного роста и обильного урожая, важно организовать правильную подкормку.
Следуя этой схеме, вы сможете обеспечить томатам все, что им нужно.
Этап 1: Мочевина — стимуляция роста
Когда: начало июня, до цветения.
Зачем: помогает активировать рост зелёной массы — листьев и стеблей.
Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте 0,5–1 л раствора под каждый куст.
Совет: важно не переусердствовать с дозировкой, чтобы избежать чрезмерного роста зелени, что может замедлить формирование завязей и снизить количество плодов.
Этап 2: Борная кислота — для завязей
Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.
Зачем: улучшает процесс опыления и предотвращает осыпание завязей.
Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения утром или вечером.
Совет: особенно полезна борная кислота в жаркую погоду, когда процесс опыления может быть затруднён.
Этап 3: Фосфор и калий — для плодов
Когда: после цветения, для поддержания наливания плодов и укрепления кустов.
Чем подкармливать:
Суперфосфат — источник фосфора, способствующий развитию корней и плодов.
Зола — источник калия, укрепляющий растения и улучшающий вкус плодов.
Монофосфат калия — способствует укреплению завязей и наливу плодов.
Как: используйте один из этих компонентов или их смесь, следуя инструкциям.
Почему это работает?
Каждый этап подкормки даёт томатам то, что им нужно в определённый момент роста:
Мочевина помогает стимулировать рост зелёной массы и укрепить стебли.
Борная кислота способствует улучшению опыления и формированию крепких завязей.
Фосфор и калий необходимы для наливания плодов и их правильного формирования.
Следуя этой схеме подкормки, вы сможете избежать переизбытка питательных веществ и обеспечить томатам все условия для активного роста и обильного урожая.
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