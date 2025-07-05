Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защищаем урожай подкормкой в июле

Июль — это период, когда у томатов активно начинают формироваться завязи и начинается цветение. Для того чтобы растения получили все необходимые питательные вещества для полноценного роста и обильного урожая, важно организовать правильную подкормку.

Следуя этой схеме, вы сможете обеспечить томатам все, что им нужно.

Этап 1: Мочевина — стимуляция роста

Когда: начало июня, до цветения.

Зачем: помогает активировать рост зелёной массы — листьев и стеблей.

Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте 0,5–1 л раствора под каждый куст.

Совет: важно не переусердствовать с дозировкой, чтобы избежать чрезмерного роста зелени, что может замедлить формирование завязей и снизить количество плодов.

Этап 2: Борная кислота — для завязей

Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.

Зачем: улучшает процесс опыления и предотвращает осыпание завязей.

Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения утром или вечером.

Совет: особенно полезна борная кислота в жаркую погоду, когда процесс опыления может быть затруднён.

Этап 3: Фосфор и калий — для плодов

Когда: после цветения, для поддержания наливания плодов и укрепления кустов.

Чем подкармливать:

Суперфосфат — источник фосфора, способствующий развитию корней и плодов.

Зола — источник калия, укрепляющий растения и улучшающий вкус плодов.

Монофосфат калия — способствует укреплению завязей и наливу плодов.

Как: используйте один из этих компонентов или их смесь, следуя инструкциям.

Почему это работает?

Каждый этап подкормки даёт томатам то, что им нужно в определённый момент роста:

Мочевина помогает стимулировать рост зелёной массы и укрепить стебли.

Борная кислота способствует улучшению опыления и формированию крепких завязей.

Фосфор и калий необходимы для наливания плодов и их правильного формирования.

Следуя этой схеме подкормки, вы сможете избежать переизбытка питательных веществ и обеспечить томатам все условия для активного роста и обильного урожая.