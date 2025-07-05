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Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защищаем урожай подкормкой в июле

как правильно подкармливать растения, чтобы обе...

kasheloff.ru

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Июль — это период, когда у томатов активно начинают формироваться завязи и начинается цветение. Для того чтобы растения получили все необходимые питательные вещества для полноценного роста и обильного урожая, важно организовать правильную подкормку.

Следуя этой схеме, вы сможете обеспечить томатам все, что им нужно.

Этап 1: Мочевина — стимуляция роста

Когда: начало июня, до цветения.
Зачем: помогает активировать рост зелёной массы — листьев и стеблей.
Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте 0,5–1 л раствора под каждый куст.
Совет: важно не переусердствовать с дозировкой, чтобы избежать чрезмерного роста зелени, что может замедлить формирование завязей и снизить количество плодов.

Этап 2: Борная кислота — для завязей

Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.
Зачем: улучшает процесс опыления и предотвращает осыпание завязей.
Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения утром или вечером.
Совет: особенно полезна борная кислота в жаркую погоду, когда процесс опыления может быть затруднён.

Этап 3: Фосфор и калий — для плодов

Когда: после цветения, для поддержания наливания плодов и укрепления кустов.
Чем подкармливать:

  • Суперфосфат — источник фосфора, способствующий развитию корней и плодов.

  • Зола — источник калия, укрепляющий растения и улучшающий вкус плодов.

  • Монофосфат калия — способствует укреплению завязей и наливу плодов.
    Как: используйте один из этих компонентов или их смесь, следуя инструкциям.

Почему это работает?

Каждый этап подкормки даёт томатам то, что им нужно в определённый момент роста:

  • Мочевина помогает стимулировать рост зелёной массы и укрепить стебли.

  • Борная кислота способствует улучшению опыления и формированию крепких завязей.

  • Фосфор и калий необходимы для наливания плодов и их правильного формирования.

Следуя этой схеме подкормки, вы сможете избежать переизбытка питательных веществ и обеспечить томатам все условия для активного роста и обильного урожая.

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