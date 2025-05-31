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Затронет всех, у кого в собственности квартира: вступят в силу новые правила ЖКХ — владельцы ухватились за голову

Новые правила контроля за решениями жильцов чер...

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Новые правила контроля за решениями жильцов через ГИС ЖКХ

Скоро все решения, принятые на собраниях жильцов, будут публиковаться в системе ГИС ЖКХ сразу после голосования. Это нововведение поможет защитить собственников квартир от подделок протоколов и упростит борьбу с недобросовестными управляющими компаниями.

Что изменится?

Единственным официальным документом станет электронный протокол в ГИС ЖКХ, который будет заверен цифровой подписью. Раньше управляющие компании могли предоставлять в инспекцию фальшивые версии решений, но теперь такой обман станет невозможен. Каждый собственник сможет в любой момент проверить результаты голосования по своему дому.

Если вы заметите, что ваша подпись стоит под решением, которое не поддерживали, можно сразу оспорить протокол через специальную кнопку в системе.

Как оспорить поддельный протокол?

  • Откройте документ в ГИС ЖКХ.

  • Нажмите кнопку «Оспорить».

  • Прикрепите доказательства, например, скриншот своего голосования.

  • Дождитесь реакции Горжилинспекции — при массовых жалобах проверка становится обязательной.

Если хотя бы 10% жильцов оспорят протокол, управляющую компанию ждёт проверка, а решения, принятые с нарушениями, могут быть отменены.

Почему управляющие компании больше не смогут обманывать?

За подделку протоколов УК грозит штраф и даже потеря лицензии. Кроме того, собственники смогут самостоятельно скачивать заверенные копии документов из системы для суда — больше не нужно просить их у УК или инспекции.

Что важно помнить?

  • Участвуйте в собраниях лично или через портал Госуслуг — это уменьшит риски мошенничества.

  • Регулярно проверяйте ГИС ЖКХ — все решения по дому должны там отображаться.

  • Если управляющая компания отказывается соблюдать новые правила, обращайтесь в прокуратуру.

  • Ваша активность — главный инструмент против недобросовестных УК.

Узнайте в Горжилинспекции, как подключиться к системе, и сохраняйте доказательства своего участия в голосованиях. Это поможет защитить ваши права и сделать управление домом прозрачным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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