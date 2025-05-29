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Затронет всех, у кого в собственности квартира: вступят в силу новые правила ЖКХ — владельцы схватились за голову

Все решения жильцов теперь публикуются в ГИС ЖК...

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Все решения жильцов теперь будут публиковаться в ГИС ЖКХ сразу после голосования

Скоро любые решения, принятые на собраниях жильцов, автоматически появятся в системе ГИС ЖКХ. Это нововведение защитит собственников квартир от подделок протоколов и упростит контроль за управляющими компаниями (УК).

Что изменится для собственников?

  • Все протоколы собраний будут оформлены в электронном виде и заверены цифровой подписью.
  • УК больше не смогут подделывать решения или предоставлять ложные документы.
  • Каждый собственник сможет в любое время проверить, как голосовали по вопросам дома.

Как проверить и оспорить решение?

  • Зайдите в ГИС ЖКХ и откройте электронный протокол.
  • Если найдёте своё голосование с подписью под решением, которое не поддерживали, нажмите кнопку «Оспорить».
  • Прикрепите доказательства — например, скриншоты голосования.
  • Жилинспекция обязана рассмотреть вашу жалобу. Если 10% жильцов оспорят протокол, УК ждёт проверка.

Почему управляющие компании не смогут обмануть?

За подделку протоколов теперь предусмотрены штрафы и даже потеря лицензии. Копии протоколов можно скачать прямо из системы — для суда или личного контроля, не обращаясь к УК.

Что делать, чтобы защитить свои права?

  • Участвуйте в собраниях лично или через госуслуги.
  • Регулярно проверяйте решения в ГИС ЖКХ.
  • Если УК отказывается работать по новым правилам — обращайтесь в прокуратуру.

Активная позиция жильцов — ключ к прозрачности и порядку в вашем доме. Уже сейчас можно узнать в жилинспекции, как подключиться к системе и сохранять подтверждения участия в голосованиях, сообщает progorod58.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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