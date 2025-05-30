Затронет всех, у кого есть в собственности квартира: вступят в силу новые правила ЖКХ — владельцы схватились за голову
kasheloff.ru
Собрания жильцов становятся прозрачнее: теперь все протоколы голосований автоматически загружаются в систему ГИС ЖКХ сразу после подведения итогов.
Это новшество исключит подделки и усилит контроль за управляющими компаниями.
Электронные протоколы с цифровой подписью
Согласно новому порядку, все решения собственников оформляются в электронном виде и заверяются цифровой подписью. Бумажные протоколы отходят в прошлое — подделать результаты голосования теперь практически невозможно.
УК больше не смогут представить липовые документы или «задним числом» подделать итоги собраний.
Как собственник может проверить голосование
Теперь каждый владелец квартиры может в любое время зайти в ГИС ЖКХ и:
- Просмотреть электронный протокол собрания;
- Убедиться, как именно был учтён его голос;
- Оспорить решение, если оно не совпадает с его волей.
Чтобы подать жалобу, достаточно нажать кнопку «Оспорить» и прикрепить доказательства — например, скриншот своего голосования. Если более 10% жильцов подадут возражения, в отношении УК начнётся проверка.
Управляющим компаниям грозит ответственность
Теперь за подделку протоколов предусмотрены штрафы и лишение лицензии. Копии документов можно загружать напрямую из ГИС ЖКХ — они имеют юридическую силу и могут быть представлены в суде без обращения в УК.
Как защитить свои права жильцу
Чтобы не стать жертвой мошенничества, важно принимать участие в собраниях — лично или через портал Госуслуг. Также стоит:
- Регулярно проверять новые решения в ГИС ЖКХ;
- Сохранять подтверждения участия в голосовании;
- Сообщать в прокуратуру, если УК игнорирует новые правила.
Главное — активность собственников
Чем больше жильцов будут следить за ситуацией в доме, тем сложнее станет нарушать закон. Прозрачность в сфере ЖКХ начинается с простых шагов — регистрация в системе и участие в решениях, которые напрямую влияют на ваш дом.
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