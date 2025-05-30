Затронет всех, у кого есть в собственности квартира: вступят в силу новые правила ЖКХ — владельцы схватились за голову

Собрания жильцов становятся прозрачнее: теперь все протоколы голосований автоматически загружаются в систему ГИС ЖКХ сразу после подведения итогов.

Это новшество исключит подделки и усилит контроль за управляющими компаниями.

Электронные протоколы с цифровой подписью

Согласно новому порядку, все решения собственников оформляются в электронном виде и заверяются цифровой подписью. Бумажные протоколы отходят в прошлое — подделать результаты голосования теперь практически невозможно.

УК больше не смогут представить липовые документы или «задним числом» подделать итоги собраний.

Как собственник может проверить голосование

Теперь каждый владелец квартиры может в любое время зайти в ГИС ЖКХ и:

Просмотреть электронный протокол собрания;

Убедиться, как именно был учтён его голос;

Оспорить решение, если оно не совпадает с его волей.

Чтобы подать жалобу, достаточно нажать кнопку «Оспорить» и прикрепить доказательства — например, скриншот своего голосования. Если более 10% жильцов подадут возражения, в отношении УК начнётся проверка.

Управляющим компаниям грозит ответственность

Теперь за подделку протоколов предусмотрены штрафы и лишение лицензии. Копии документов можно загружать напрямую из ГИС ЖКХ — они имеют юридическую силу и могут быть представлены в суде без обращения в УК.

Как защитить свои права жильцу

Чтобы не стать жертвой мошенничества, важно принимать участие в собраниях — лично или через портал Госуслуг. Также стоит:

Регулярно проверять новые решения в ГИС ЖКХ;

Сохранять подтверждения участия в голосовании;

Сообщать в прокуратуру, если УК игнорирует новые правила.

Главное — активность собственников

Чем больше жильцов будут следить за ситуацией в доме, тем сложнее станет нарушать закон. Прозрачность в сфере ЖКХ начинается с простых шагов — регистрация в системе и участие в решениях, которые напрямую влияют на ваш дом.