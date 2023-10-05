Затронет всех, даже частные клиники: генерал Картаполов объяснил, кто обязан передавать информацию в единый реестр военнообязанных

Глава думского оборонного комитета Андрей Картаполов пояснил, что частные медклиники, как и государственные, должны будут на равных условиях предоставлять информацию в единый реестр воинского учета, пишет "Парламентская газета".

По словам Картаполова, пополнять информацией реестр будут ФНС и Минздрав, Рособрнадзор, МВД, работодатели (касается компаний всех форм собственности).

"Военкоматы получат возможность точно знать, в каком статусе находится тот или иной призывник — работает он или нет, а если работает, то где, где он зарегистрирован, имеются ли у него какие-либо тяжелые заболевания и так далее, — заявил Картаполов.

Такая схема работы поможет избавить военкоматы от лишней нагрузки, военкомам уже не надо будет своими силами сверять данные учеты, ошибок, когда призывают неподлежащих призыву граждан, также должно стать гораздо меньше.

