Застекленные балконы окажутся под запретом: к чему должны быть готовы жители России с декабря

Остекление балконов становится всё более популярным способом не только сделать лучше внешний вид своего жилища, но и увеличить уровень комфорта проживающих в нем. Но важно отметить, что тренд на застекление нередко приводит к тому, что на хозяина дома сваливаются весьма неожиданные юридические последствия такого изменения внешнего вида жилья. Бывает даже, что доходит до судебным споров и принудительного демонтажа. К примеру, особенно участились в последнее время подобные случаи в Калужской области и Санкт-Петербурге. Там владельцам квартир, которые стали узниками законов, не удалось выиграть суд. В результате они были вынуждены снять ранее установленное остекление.

Правовые аспекты остекления

Главная причина судебных разбирательств заключается в отсутствии должного согласования остекления с другими собственниками многоквартирного дома. Согласно российскому Жилищному кодексу, любые изменения, касающиеся внешнего вида здания и потенциально влияющие на интересы соседей, должны обсуждаться и одобряться на общем собрании жителей. Отсутствие такого согласия может стать основанием для управляющей компании потребовать демонтаж незаконных конструкций.

Важность официального согласия

Молчаливое или предполагаемое согласие соседей не считается достаточным основанием для внесения подобных изменений. Необходимо официальное решение, зафиксированное в протоколах собрания собственников. Конфликты могут возникнуть даже если только один из жильцов выразит несогласие, особенно если это несогласие обосновано реальными рисками для безопасности или комфорта других жильцов.

Потенциальные риски

Проблемы, на которые могут указать соседи, включают нарушение пожарной безопасности, риски для структурной целостности здания и ухудшение теплоизоляции. В случаях, когда остекление может фактически угрожать безопасности, суды часто принимают сторону оппонента остекления.

Заключение

Собственникам квартир, рассматривающим возможность остекления своих балконов, следует учитывать все юридические аспекты и потенциальные последствия. Получение официального согласия всех жильцов дома не только убережёт от возможных судебных споров, но и поможет поддерживать хорошие отношения в сообществе.