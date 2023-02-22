"Заставлял говорить на украинском и расстреливал": первое в РФ дело о насилии над гражданскими против бойца ВСУ поступило в суд

Первое в РФ дело против военнослужащего ВСУ поступило в суд

В России поступило в суд первое уголовное дело в отношении бойца ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый - Антон Чередник. Помимо перечисленного выше его также обвиняют в убийстве и обучении с целью совершения террористического акта. Это дело - первое подобное в РФ, но явно не последнее.

"Антону Череднику вменяется ст. 278 (насильственный захват власти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 (убийство), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)", — сообщили в суде.

Череднику обвинение предъявили в июне прошлого года. 27 марта в Мирном в Мариуполе Чередник остановил двоих мужчин из числа гражданских и приказал им лечь на землю.

Он потребовал, чтобы мужчины сказали фразу на украинском. Заметив неправильное произношение, Чередник просто расстрелял одного из мужчин.