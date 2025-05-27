После перформанса с российским флагом в Грузии Следственный комитет возбудил уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после перформанса грузинского певца Эрекле Гецадзе на фестивале Tbilisi Open Air 24 мая. Во время выступления музыкант бросил российский флаг на сцену, поместил его в импровизированную урну и сделал вид, что справляет на него нужду. Этот поступок вызвал резкую реакцию в России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действие «безобразным актом» и подчеркнула, что флаг останется символом, несмотря на такие провокации. Она также напомнила о грузинских героях и деятелях культуры, гордо ассоциирующих себя с российским триколором.

Российские депутаты и сенаторы осудили поступок. Виталий Милонов призвал проверить, выступает ли Гецадзе в России, а Константин Косачев назвал событие провокацией, направленной на срыв нормализации отношений между странами. Грузинский политик Мамука Пипия предположил, что певец действовал по указанию западных кураторов, опасающихся сближения России и Грузии.

Пипия пообещал принять меры по воспитанию уважения к государственным символам и заявил, что таких людей «будут лечить добровольно-принудительно».