«Заставим вас целовать его»: в России ответили на осквернение флага РФ в Грузии

После перформанса с российским флагом в Грузии Следственный комитет возбудил уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после перформанса грузинского певца Эрекле Гецадзе на фестивале Tbilisi Open Air 24 мая. Во время выступления музыкант бросил российский флаг на сцену, положил его в импровизированную урну и сделал вид, что справляет на него нужду. Этот поступок вызвал резкую реакцию в России.

Официальная реакция

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действие «безобразным актом» и подчеркнула, что российский флаг останется символом, несмотря на провокации. Она также напомнила о грузинских героях и культурных деятелях, которые гордо ассоциируют себя с российским триколором.

Реакция политиков

Российские депутаты и сенаторы осудили поступок. Виталий Милонов призвал проверить, выступает ли Гецадзе в России, а Константин Косачев назвал событие провокацией, направленной на срыв нормализации отношений между странами. Грузинский политик Мамука Пипия предположил, что певец действовал по указанию западных кураторов и пообещал принять меры по воспитанию уважения к государственным символам.

Последствия

Пипия заявил, что таких людей «будут лечить добровольно-принудительно», что вызвало дополнительный резонанс в общественности.