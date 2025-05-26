«Заставим целовать»: в России ответили на осквернение флага РФ в Грузии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после перформанса грузинского певца Эрекле Гецадзе на фестивале Tbilisi Open Air в Тбилиси.

Во время выступления 24 мая музыкант бросил российский флаг на сцену, затем поместил его в импровизированную урну и сделал вид, что справляет на него нужду. Это действие вызвало резкую реакцию в России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала поступок «безобразным актом» и подчеркнула, что флаг останется символом, несмотря на такие провокации. Она вспомнила грузинских героев и культурных деятелей, которые с гордостью ассоциируют себя с российским триколором.

Российские депутаты и сенаторы также осудили перформанс. Виталий Милонов призвал проверить, выступает ли Гецадзе в России, а Константин Косачев назвал событие провокацией, направленной на срыв нормализации отношений между странами. Грузинский политик Мамука Пипия предположил, что певец действовал по указанию западных кураторов, опасающихся сближения России и Грузии.

Пипия пообещал принять меры по воспитанию уважения к государственным символам и заявила, что таких людей «будут лечить добровольно-принудительно», сообщает rtvi.