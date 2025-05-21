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Заставят заплатить штраф 1 миллион рублей: какая угроза висит над российскими грибниками

В России действует запрет на сбор грибов, занес...

dp.ru

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Что изменилось с октября 2023 года

В России вступили в силу жёсткие ограничения на сбор грибов, занесённых в Красную книгу. Это связано с усилением природоохранных мер — редкие виды нуждаются в защите, и любое вмешательство в их среду может нанести непоправимый урон экосистеме.

Список охраняемых грибов включает 41 вид. Нарушителям грозят не только административные, но и уголовные наказания.

Какие грибы запрещено собирать

Среди наиболее известных видов, находящихся под запретом:

  • мухомор крошащийся
  • паутинник душистый
  • вешенка небродийская
  • трюфель летний
  • шишкогриб хлопьеножковый
  • опёнок чеканный
  • трутовик корнелюбивый

Даже случайный сбор этих грибов — административное нарушение. А за продажу или публикацию их изображений в интернете можно получить реальные сроки.

Что грозит за сбор краснокнижных грибов

Санкции зависят от характера нарушения:

  • Случайный сбор — штраф от 2 500 до 5 000 рублей
  • Умышленный сбор — до 4 лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей
  • Продажа с группой лиц — до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей
  • Публикация фото/видео с редкими грибами в соцсетях — до 6 лет заключения и штраф до 2 млн рублей

Эти меры призваны не только защитить редкие виды, но и пресечь торговлю и популяризацию их сбора.

Рекомендации грибникам

  • Собирайте только те грибы, которые точно знаете.
  • Изучайте местные правила. Регионы вправе вводить дополнительные ограничения.
  • Не публикуйте фото редких грибов в интернете, если не уверены, что они не находятся под охраной.

Депутат Госдумы Никита Чаплин подчеркнул: незнание закона не освобождает от ответственности. Особенно если речь идёт о видах, занесённых в Красную книгу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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