Заставят заплатить штраф 1 миллион рублей: какая угроза висит над российскими грибниками
dp.ru
Что изменилось с октября 2023 года
В России вступили в силу жёсткие ограничения на сбор грибов, занесённых в Красную книгу. Это связано с усилением природоохранных мер — редкие виды нуждаются в защите, и любое вмешательство в их среду может нанести непоправимый урон экосистеме.
Список охраняемых грибов включает 41 вид. Нарушителям грозят не только административные, но и уголовные наказания.
Какие грибы запрещено собирать
Среди наиболее известных видов, находящихся под запретом:
- мухомор крошащийся
- паутинник душистый
- вешенка небродийская
- трюфель летний
- шишкогриб хлопьеножковый
- опёнок чеканный
- трутовик корнелюбивый
Даже случайный сбор этих грибов — административное нарушение. А за продажу или публикацию их изображений в интернете можно получить реальные сроки.
Что грозит за сбор краснокнижных грибов
Санкции зависят от характера нарушения:
- Случайный сбор — штраф от 2 500 до 5 000 рублей
- Умышленный сбор — до 4 лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей
- Продажа с группой лиц — до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей
- Публикация фото/видео с редкими грибами в соцсетях — до 6 лет заключения и штраф до 2 млн рублей
Эти меры призваны не только защитить редкие виды, но и пресечь торговлю и популяризацию их сбора.
Рекомендации грибникам
- Собирайте только те грибы, которые точно знаете.
- Изучайте местные правила. Регионы вправе вводить дополнительные ограничения.
- Не публикуйте фото редких грибов в интернете, если не уверены, что они не находятся под охраной.
Депутат Госдумы Никита Чаплин подчеркнул: незнание закона не освобождает от ответственности. Особенно если речь идёт о видах, занесённых в Красную книгу.
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