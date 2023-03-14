"Зашевелились!": Киев начал переброску своей боевой авиации на Запорожское в зоне СВО

Рогов: ВСУ начали переброску боевой авиации на Запорожское направление

Украинские власти начали переброску на Запорожское направление своей боевой авиации, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Режим Зеленского начал переброску авиации на Запорожское направление", — отметил он.

По словам Рогова, речь идет о советских истребителях и вертолетах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана.

С середины февраля власти Запорожской области фиксируют возведение укрепрайонов и концентрацию украинских войск у своих границ. Размер группировки достиг уже 40 тысяч человек. Как пояснял Рогов, Киев хочет выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

По его словам, наступление ВСУ может начаться, когда появится листва, то есть в марте-апреле, но в регионе готовы отразить возможную атаку.