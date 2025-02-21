Жарю капустные котлеты: на запах сбегаются соседи — 3 сковороды в миг разлетаются

Готовим дома капустные котлеты, блюдо, способное мгновенно превратить обыденный обед в праздник вкуса. Эти котлеты не только удивляют своей текстурой и вкусом, но и заставляют соседей почувствовать себя гостями вашей кухни.

Подготовьте три сковороды, потому что одной будет явно мало!

Необходимые ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 маленькая головка;

Яйца куриные – 2 штуки;

Мука пшеничная – около 4 столовых ложек;

Лук репчатый – 1 большая луковица;

Соль, черный молотый перец – по вкусу;

Масло растительное для жарки.

Этапы приготовления:

Начните с тщательной шинковки капусты или её измельчения в комбайне до состояния легкой крошки.

Бланшируйте капусту в слегка подсоленной кипящей воде в течение нескольких минут, после чего дайте ей хорошо стечь.

В большой миске объедините бланшированную капусту с мелко нарезанным луком, вбейте яйца, добавьте муку и приправы, затем тщательно перемешайте.

На среднем огне разогрейте сковороду с растительным маслом. Сформируйте из капустной смеси котлеты и обжаривайте их до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти котлеты по праву могут считаться кулинарным шедевром, сочетая в себе простоту приготовления и исключительный вкус. Они отлично подойдут как для повседневного меню, так и для особых случаев.