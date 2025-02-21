Жарю капустные котлеты: на запах сбегаются соседи — 3 сковороды в миг разлетаются
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Готовим дома капустные котлеты, блюдо, способное мгновенно превратить обыденный обед в праздник вкуса. Эти котлеты не только удивляют своей текстурой и вкусом, но и заставляют соседей почувствовать себя гостями вашей кухни.
Подготовьте три сковороды, потому что одной будет явно мало!
Необходимые ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 маленькая головка;
- Яйца куриные – 2 штуки;
- Мука пшеничная – около 4 столовых ложек;
- Лук репчатый – 1 большая луковица;
- Соль, черный молотый перец – по вкусу;
- Масло растительное для жарки.
Этапы приготовления:
- Начните с тщательной шинковки капусты или её измельчения в комбайне до состояния легкой крошки.
- Бланшируйте капусту в слегка подсоленной кипящей воде в течение нескольких минут, после чего дайте ей хорошо стечь.
- В большой миске объедините бланшированную капусту с мелко нарезанным луком, вбейте яйца, добавьте муку и приправы, затем тщательно перемешайте.
- На среднем огне разогрейте сковороду с растительным маслом. Сформируйте из капустной смеси котлеты и обжаривайте их до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти котлеты по праву могут считаться кулинарным шедевром, сочетая в себе простоту приготовления и исключительный вкус. Они отлично подойдут как для повседневного меню, так и для особых случаев.
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