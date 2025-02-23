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Жарю капустные котлеты: на аромат сбегаются соседи — 3 сковороды в миг разлетаются

Каждый, кто хоть раз пробовал готовить дома кап...

magmer.ru

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Каждый, кто хоть раз пробовал готовить дома капустные котлеты, знает, как это блюдо может преобразить обыденный ужин в праздник вкуса. Но как сделать так, чтобы эти котлеты были не просто хороши, а настоящим кулинарным шедевром, на запах которого сбегутся все соседи? Представляем вашему вниманию рецепт, который сделает капустные котлеты звездой любого стола.

Ингредиенты:

  • 1 средняя головка капусты;
  • 2 яйца;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • 2 зубчика чеснока;
  • Соль, перец по вкусу;
  • Растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Начнем с подготовки капусты. Ее нужно мелко нашинковать или натереть на крупной терке. Затем слегка присолить и оставить на 10 минут, чтобы капуста пустила сок.

  2. После этого отожмите капусту от лишней жидкости — это важный момент, который поможет котлетам лучше держать форму.

  3. В глубокой миске смешайте капусту, добавьте яйца, измельченный чеснок и панировочные сухари. Тщательно перемешайте массу до однородности, приправьте солью и перцем.

  4. Сковороду необходимо разогреть, добавить на нее растительного масла. Из полученной ранее массы мы формируем котлеты. После выкладывает на разогретую сковороду и обжариваем поочередно с каждой стороны, пока они не покроются золотистой корочкой.

  5. Готовые котлеты уложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Эти капустные котлеты идеально сочетаются с любыми гарнирами или могут подаваться как самостоятельное блюдо. Секрет их популярности в простоте и доступности ингредиентов, благодаря чему они становятся любимчиками на каждом столе.

Завершение:

Таким образом, приготовление капустных котлет может стать не только способом удивить домочадцев, но и отличным поводом для небольшого соседского праздника. Не удивляйтесь, если после первой же порции на кухню сбегутся все соседи, привлеченные неповторимым ароматом. Приготовьтесь разделить этот кулинарный успех — сковороды с котлетами действительно могут разлететься в миг!

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