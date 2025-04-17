Зарплаты вырастут на целых 4,5%: Мишустин уже подписал указ о повышении выплат
aif.ru
С 1 октября 2025 года в России вступает в силу новое постановление правительства, согласно которому заработная плата сотрудников силовых ведомств увеличится на 4,5%.
Документ размещён на официальном правовом портале, и касается он широкого круга работников, обеспечивающих внутреннюю безопасность страны.
Кто получит прибавку?
Надбавка коснётся следующих категорий:
- военнослужащих по контракту и срочной службе,
- сотрудников Росгвардии,
- работников МВД и полиции,
- служащих Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН),
- пожарных,
- сотрудников таможни.
Все выплаты будут производиться с округлением в большую сторону до полного рубля.
Кто финансирует повышение?
Финансирование дополнительных выплат будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета. В правительстве пояснили, что мера направлена на поддержку тех, кто ежедневно стоит на страже порядка и безопасности граждан.
Таким образом, уже осенью сотрудники силовых структур получат пусть и незначительное, но ощутимое увеличение зарплаты. Для многих это станет важным знаком признания их труда со стороны государства.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец