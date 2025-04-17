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Зарплаты вырастут на целых 4,5%: Мишустин уже подписал указ о повышении выплат

С октября 2025 года зарплаты сотрудников силовы...

aif.ru

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С 1 октября 2025 года в России вступает в силу новое постановление правительства, согласно которому заработная плата сотрудников силовых ведомств увеличится на 4,5%.

Документ размещён на официальном правовом портале, и касается он широкого круга работников, обеспечивающих внутреннюю безопасность страны.

Кто получит прибавку?

Надбавка коснётся следующих категорий:

  • военнослужащих по контракту и срочной службе,
  • сотрудников Росгвардии,
  • работников МВД и полиции,
  • служащих Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН),
  • пожарных,
  • сотрудников таможни.

Все выплаты будут производиться с округлением в большую сторону до полного рубля.

Кто финансирует повышение?

Финансирование дополнительных выплат будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета. В правительстве пояснили, что мера направлена на поддержку тех, кто ежедневно стоит на страже порядка и безопасности граждан.

Таким образом, уже осенью сотрудники силовых структур получат пусть и незначительное, но ощутимое увеличение зарплаты. Для многих это станет важным знаком признания их труда со стороны государства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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