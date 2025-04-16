Зарплаты вырастут на целых 4,5%: Мишустин подписал указ о повышении выплат

Согласно постановлению, размещённому на официальном портале правовой информации, с 1 октября 2025 года в России произойдёт очередное увеличение заработной платы для ряда сотрудников силовых структур.

Кому поднимут зарплату?

Повышение на 4,5% ожидает следующие категории:

Военнослужащие по контракту и срочной службе

Сотрудники Росгвардии

Полицейские и работники МВД

Персонал Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)

Сотрудники пожарной охраны

Представители таможенных органов

Все новые начисления будут округляться в большую сторону до полного рубля.

Кто финансирует прибавку?

Дополнительные средства на увеличение окладов предусмотрены из федерального бюджета. В правительстве подчеркнули, что это решение призвано поддержать тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность страны и граждан.

Таким образом, с осени сотрудники силовых ведомств смогут рассчитывать на пусть и небольшую, но ощутимую прибавку к зарплате.