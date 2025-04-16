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Зарплаты вырастут на целых 4,5%: Мишустин подписал указ о повышении выплат

С 1 октября вырастут оклады у сотрудников силов...

council.gov.ru

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Согласно постановлению, размещённому на официальном портале правовой информации, с 1 октября 2025 года в России произойдёт очередное увеличение заработной платы для ряда сотрудников силовых структур.

Кому поднимут зарплату?

Повышение на 4,5% ожидает следующие категории:

  • Военнослужащие по контракту и срочной службе
  • Сотрудники Росгвардии
  • Полицейские и работники МВД
  • Персонал Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
  • Сотрудники пожарной охраны
  • Представители таможенных органов

Все новые начисления будут округляться в большую сторону до полного рубля.

Кто финансирует прибавку?

Дополнительные средства на увеличение окладов предусмотрены из федерального бюджета. В правительстве подчеркнули, что это решение призвано поддержать тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность страны и граждан.

Таким образом, с осени сотрудники силовых ведомств смогут рассчитывать на пусть и небольшую, но ощутимую прибавку к зарплате.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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