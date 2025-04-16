Зарплаты вырастут на целых 4,5%: Мишустин подписал указ о повышении выплат
council.gov.ru
Согласно постановлению, размещённому на официальном портале правовой информации, с 1 октября 2025 года в России произойдёт очередное увеличение заработной платы для ряда сотрудников силовых структур.
Кому поднимут зарплату?
Повышение на 4,5% ожидает следующие категории:
- Военнослужащие по контракту и срочной службе
- Сотрудники Росгвардии
- Полицейские и работники МВД
- Персонал Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
- Сотрудники пожарной охраны
- Представители таможенных органов
Все новые начисления будут округляться в большую сторону до полного рубля.
Кто финансирует прибавку?
Дополнительные средства на увеличение окладов предусмотрены из федерального бюджета. В правительстве подчеркнули, что это решение призвано поддержать тех, кто ежедневно обеспечивает безопасность страны и граждан.
Таким образом, с осени сотрудники силовых ведомств смогут рассчитывать на пусть и небольшую, но ощутимую прибавку к зарплате.
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