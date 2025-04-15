Зарплаты вырастут на 4,5%: Мишустин подписал указ о повышении выплат

Согласно новому постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 октября 2025 года вырастут зарплаты у следующих категорий:

Контрактников и срочников

Сотрудников Росгвардии

Полицейских и сотрудников МВД

Служащих ФСИН

Работников противопожарной службы

Представителей таможенных органов

Размер повышения составит 4,5 %.

Источник финансирования

Дополнительные выплаты будут профинансированы за счёт федерального бюджета. Все расчёты новых окладов будут производиться с округлением в большую сторону до полного рубля.

Это решение направлено на поддержку сотрудников, задействованных в обеспечении государственной и общественной безопасности, отметили в правительстве, сообщает pg21.