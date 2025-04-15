Зарплаты вырастут на 4,5%: Мишустин подписал указ о повышении выплат
rutube.ru
Согласно новому постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 октября 2025 года вырастут зарплаты у следующих категорий:
- Контрактников и срочников
- Сотрудников Росгвардии
- Полицейских и сотрудников МВД
- Служащих ФСИН
- Работников противопожарной службы
- Представителей таможенных органов
- Размер повышения составит 4,5 %.
Источник финансирования
Дополнительные выплаты будут профинансированы за счёт федерального бюджета. Все расчёты новых окладов будут производиться с округлением в большую сторону до полного рубля.
Это решение направлено на поддержку сотрудников, задействованных в обеспечении государственной и общественной безопасности, отметили в правительстве, сообщает pg21.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец