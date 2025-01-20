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Зарплаты растут как на дрожжах: аналитики рассказали о лидирующих секторах по росту средних зарплат

По исследованию сервиса "Авито Работа", в 2024 ...

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По исследованию сервиса "Авито Работа", в 2024 году заметный рост средних заработных плат отмечен в нескольких ключевых секторах экономики России. Сельское хозяйство вырвалось в лидеры с увеличением зарплат на 36%, достигнув среднего показателя в 53,8 тысяч рублей.

Сектор складского хозяйства не отстаёт, показав прирост на 31%, что в сумме составило 73,5 тысяч рублей. Также стоит отметить сферу автосервиса, где зарплаты подскочили на 29%, достигнув отметки в 88,2 тысячи рублей.

Другие отрасли, такие как металлообработка, логистика, строительство и лёгкая промышленность, также показали значительный рост. В логистике средняя зарплата увеличилась до 108,9 тысяч рублей, что на 24% выше, чем в прошлом году.

Такой подъём зарплат во многом связан с активным внедрением новейших технологий, особенно в агропромышленном секторе, где нужда в специалистах с новыми компетенциями возрастает. В сфере складского хозяйства рост заработных плат коррелирует с расширением сектора электронной торговли, что увеличивает потребность в квалифицированных кадрах для управления процессами.

По словам Романа Губанова, директора по развитию "Авито Работы", реальные заработные платы в стране за первые десять месяцев 2024 года выросли на 9%, что подтверждается данными Росстата. В номинальном выражении зарплаты увеличились на 17,9% за январь-октябрь 2024 года по сравнению с прошлым годом, достигнув 86,5 тысяч рублей.

Не все предприятия планируют продолжать тренд на повышение зарплат в 2025 году из-за изменений в экономической среде, что может оказать влияние на дальнейшие тенденции в занятости и уровне жизни, пишет rbc.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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