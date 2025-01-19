Зарплаты растут как на дрожжах: аналитики определили лидирующий сектор по росту средних зарплат

Отчет сервиса "Авито Работа" за 2024 год выявил значительное увеличение заработных плат в ряде ключевых секторов российской экономики, прежде всего в агропромышленности, складском бизнесе, автосервисах, логистике и строительстве.

Сельское хозяйство в авангарде роста зарплат

Лидером по темпам роста оказалось сельское хозяйство, где средняя зарплата увеличилась на 36% и составила около 53,8 тыс. рублей. Повышение связывают с активным применением новейших агротехнологий и необходимостью в специалистах с углубленными навыками в этой области.

Увеличение зарплат в складской индустрии и автомобильном сервисе

Сфера управления складскими помещениями занимает второе место с приростом в 31%, средний заработок в которой достиг 73,5 тыс. рублей. Сектор автосервисов показал рост на 29%, средняя зарплата в котором составила 88,2 тыс. рублей, что связано с увеличением спроса на качественный ремонт и обслуживание автомобилей.

Дополнительные данные по другим отраслям

Промышленность по обработке металлов и логистика также продемонстрировали значительный рост зарплат — на 25% и 24% соответственно. Строительный сектор и легкая промышленность также отметились заметным ростом.

Перспективы на будущее

Несмотря на позитивные изменения в 2024 году, прогнозы на 2025 год показывают, что повышение заработных плат может замедлиться из-за остающихся вызовов на рынке труда. Экономическая нестабильность заставляет компании быть более осторожными в планах на повышение зарплат.

Заключение

Отчет за 2024 год подчеркивает значительные изменения в зарплатных ожиданиях в различных секторах, что свидетельствует о динамическом развитии рынка труда. Вместе с тем, в следующем году компании могут проявлять большую осмотрительность в связи с прогнозируемыми экономическими условиями, пишет rbc.ru.