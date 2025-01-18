Зарплаты растут как на дрожжах: аналитики назвали лидирующий сектор по росту средних зарплат

В 2024 году российский рынок труда демонстрировал заметный рост зарплат в ключевых отраслях, что отражает широкие экономические и технологические изменения в стране.

Сектора с наибольшим ростом зарплат:

Сельское хозяйство: Зарплаты в этой сфере выросли на 36%, достигая в среднем 53,8 тыс. рублей. Это связано с активным внедрением агротехнологий и автоматизацией, требующими новых компетенций. Складские помещения: С ростом электронной коммерции зарплаты здесь увеличились на 31%, средний уровень составил 73,5 тыс. рублей. Ремонт и обслуживание автомобилей: Здесь наблюдается увеличение на 29%, до 88,2 тыс. рублей, что отражает высокий спрос на квалифицированные услуги.

Технологические и экономические факторы роста

Развитие технологий и увеличение потребности в высококвалифицированных специалистах стимулируют рост зарплат. Важную роль играет и общее улучшение экономической ситуации в стране, как показывает рост реальных зарплат на 9% по сравнению с 2023 годом.

Перспективы на 2025 год

По данным Центрального банка, большинство предприятий планируют продолжать повышать зарплаты и в следующем году, хотя доля таких предприятий немного снизилась. Это может свидетельствовать о более осторожном подходе к планированию бюджетов на фоне глобальных экономических неопределенностей.

Рост зарплат в России в 2024 году подчеркивает важность адаптации к новым экономическим условиям и технологическим трендам. Предварительные данные и анализы указывают на то, что 2025 год продолжит эту тенденцию, хотя возможны некоторые корректировки.

Работодателям и сотрудникам следует быть готовыми к постоянным изменениям и использовать возможности для развития и улучшения своих навыков, сообщает rbc.ru.