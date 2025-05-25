Зарплату вынуждены считать по-другому: обновленные правила расчета среднего заработка-что нужно знать с 1 сентября 2025 года?

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила расчёта среднего заработка, которые будут действовать до сентября 2031 года. Эти изменения касаются всех работников и могут повлиять на суммы выплат при увольнении, отпуске и других ситуациях.

Что изменится

Нововведения закреплены постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2025 года № 540. Основная цель — сделать расчёт проще и понятнее.

Новый порядок расчёта выходного пособия

Теперь средний дневной заработок будет рассчитываться по следующей формуле:

Средний дневной заработок = Средняя зарплата за месяц × Среднее количество рабочих дней в месяце

Раньше расчёт включал множество переменных и был менее прозрачен. Новый подход избавляет от лишней путаницы.

Для работников с суммированным учётом рабочего времени

Если вы работаете посменно или по графику с учётом часов, формула будет другой:

Средний заработок = Средний часовой доход × Среднее число рабочих часов в месяц

Чтобы рассчитать среднее количество часов, общее число рабочих часов за год делится на 12. Это позволяет точнее учитывать особенности вашего графика.

Почему это важно

Обновлённые правила влияют на размер выходных пособий, отпускных и других компенсаций. Точный и понятный расчёт поможет избежать ошибок и даст возможность лучше ориентироваться в своих трудовых правах и выплатах.